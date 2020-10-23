(Özel) Lüks otomobilin alev topuna döndüğü anlar kamerada

Kartal sahil yolunda park halinde olan lüks otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Motorundan patlama seslerini geldiği ve adeta alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangına tanık olan Emrah Akdeniz, “Sahilde oturuyordum. Motosikletle olay yerine geldim. Bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinden sonra araç tamamen yanmış vaziyetteydi. 15, 20 dakika sonra da itfaiye geldi. Söndürdüler, böyle oldu olay. Şu an bildiğim kadarıyla park halindeydi araç sahibi dışarıdaydı yani büyük ihtimalle ölüm yaralanma yok” dedi.
Öte yandan, lüks otomobilin adeta alev topuna döndüğü anla cep telefonu kamerasına yansıdı.