(Özel) Maganda damat gözaltına alındı

Esenyurt’ta gelin alma merasiminin ardından çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak defalarca havaya ateş açan maganda damat, Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(Özel) Maganda damat gözaltına alındı
banner3909
banner4336

Esenyurt’ta gelin alma merasiminin ardından çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak defalarca havaya ateş açan maganda damat, Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açmış, çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etmişti. O görüntüler üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bu sabah evine giderek Ersin B.’yi (34) gözaltına aldı. İlk ifadesinde pişman olduğunu ifade eden Ersin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Red Bull BC One Dünya Finali’nde Türkiye’yi...
Red Bull BC One Dünya Finali’nde Türkiye’yi...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4389

banner4322

banner3841