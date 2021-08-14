(ÖZEL) Mahalleye dadanan hırsızlar bu sefer 70 bin liralık malzeme çaldı

Gazi Mahallesi’nde yaklaşık bir hafta önce bir iş yerine giren hırsızlar 20 bin TL değerindeki malzemeleri çalarak kayıplara karışmış ve hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti. Aynı olayın bir benzeri bu defa 75. yıl Mahallesi’nde bulunan farklı bir iş yerinde yaşandı. Hırsızlar bu sefer 70 bin liralık malzeme çaldı.
“Bundan bir hafta kadar önce tarif edilen araç ile hurdacılık yapan arkadaşımızın da iş yerinden malzemelerini çalmışlardı"20 yıllık emeklerinin çalındığını belirten Ümmet Türkoğlu, "Sabah saat 08.30 gibi dükkanı açmaya geldiğimizde kapı kilitlerinin kırıldığını ve içeride bulunan malzemelerin çalınmış olduğunu gördük yaklaşık 70 ile 80 bin TL arasında bir zararımız var. Hırsızlık anını ve kullanılan aracı bizim diğer iş yerine gitmek için servise binen arkadaşlar görmüşler. Ancak bizim o saatte müşteriye malzeme verdiğimizi sandıkları için müdahale etmemişler. Bundan bir hafta kadar önce tarif edilen araç ile aynı olan ve hurdacılık yapan arkadaşımızın da iş yerinden malzemelerini çalmışlardı" diye konuştu.