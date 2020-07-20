(Özel) Maltepe’de evin bahçesindeki köpeklerin çalındığı anlar kamerada

Maltepe’de bir şahıs, evin bahçesinde bulunan iki köpeği güpegündüz çaldı. Köpeğin sahibi, bahçe kapısını açıp köpekleri götüren şahsın bulunması için yardım istedi. Şahsın köpekleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe’de 7 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, bir şahıs evin bahçesinde bulunan köpekleri fark etti. Şahıs, evin önünde bir süre telefonla konuşarak vakit geçirdi. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak iki köpeği dışarı çıkardı. Şahıs köpeklerle beraber olay yerinden uzaklaştı.
Hayvansever Semih İğdigül de “Hem canımız hem malımız gitti” diyerek çalınan köpeklerin bulunmasını istedi.
İki köpeğin evin bahçesinden çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs evin önünde telefonla konuşarak vakit geçiriyor. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak köpekleri götürüyor.