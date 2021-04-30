(Özel)- Maltepe’de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu

Maltepe’de yokuş yukarı seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü aracıyla birlikte kayarak bir apartman boşluğuna düştü. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören bina sakinleri ile araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan apartman boşluğuna düşen aracın hasar verdiği binada oturan vatandaşlar ile araç sürücüsü arasından tartışma yaşandı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
“Sürücü hastaneye kaldırıldı”Kazayla ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Ahmet Özcan, “Minibüs sürücüsü yokuş yukarı hareket halindeyken başka araca yol vermek için durunca, araç geriye doğru kaymaya başlamış. Kayan araçta apartman boşluğuna düşmüş. Yaralanan araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.