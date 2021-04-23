banner4227

(ÖZEL) Maltepe’de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormandaki ağaçlara çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

(ÖZEL) Maltepe’de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
banner3909

Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormandaki ağaçlara çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyzade Sokak üzerinde seyir halinde olan Fiat marka 34 RT 6949 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormanlık alana uçan otomobil ancak ağaçlara çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. İBB yol yardım ekipleri tarafından ormanlık alana uçan otomobil vinç yardımı ile alandan çıkarıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazi’de sıcak çorba çeşmesi
Sultangazi’de sıcak çorba çeşmesi
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841