(Özel) Maske takmayan vatandaştan polise tepki: "Senin ismini öğreneceğim ben"

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimde polis ekipleri maske takmayan 3 vatandaşa toplam 2 bin 700 TL ceza kesti. Ceza yazılan bir vatandaş ve polis arasında tartışma çıktı.
Sigara içmek için maskesini çıkaran bir vatandaş, “Keşke ilk başlangıç sürecinde böyle devam etseler de öyle ceza yeseydik. Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. Devlet görevlileri görevini yaptılar. Biz cezamızı öderiz hiç sorun değil. Ceza yemişiz, sigara içmişiz. Şuradaki bütün insanlara bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar. Herkese ceza kesiyorlar, hiçbir şey demiyorum" diyerek uygulamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.