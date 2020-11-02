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(Özel) Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

AVCILAR’DA METROBÜS İÇERİSİNDE ‘KIZ ARKADAŞIMA YAN BAKTIN’ BAHANESİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGA CEP TELEFONU KAMERASI İLE SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

(Özel) Metrobüste bıçaklı yan baktın kavgası kamerada

Avcılar’da metrobüs içerisinde ‘kız arkadaşıma yan baktın’ bahanesiyle çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Deniz Köşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Durağı’na gelen bir metrobüste yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre metrobüs içerisinde iki şahıs arasında ‘kız arkadaşıma yan baktın’ tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa süre büyüyerek bıçaklı kavga dönüştü. Bıçaklı kavgaya karışan diğer şahsı metrobüs durduktan sonra bıçakla kovaladı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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