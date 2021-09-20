(Özel) Metrobüsün üstünde kıta değiştiren Youtuber adliyeye sevk edildi

İstanbul’da Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye atıp Asya’ya geçerek kıta değiştiren genç, Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Youtuber gencin geceyi nezarette geçirdiği öğrenildi.
Geceyi nezarette geçirdi
Yaptığı tehlikeli davranışlarının ardından Yunus Emre Ö., Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalanmıştı. Adrenalin tutkunu genç, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapılmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi’ne teslim edilmişti. Burada ifadesi alınarak işlemleri yapıldıktan sonra savcılığın talimatı üzerine emniyette tutulan Ö., geceyi nezarette geçirdi. Genç sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.