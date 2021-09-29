(ÖZEL) Mezarlık ziyaretine gittiler: Ölümden döndüler

Sarıyer’de içinde mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sarıyer’de içinde mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sarıyer’de içinde mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.