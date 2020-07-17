(Özel) Minibüs koltuğunda unutulan telefonu yolcunun çaldığı anlar kamerada

Pendik’te bir şahıs yolculuk yapmak için bindiği minibüsün koltuğunda unutulan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Minibüs şoförü, telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izleyince fark etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Telefonu çalınan minibüs şoförü, “Arkamdaki koltukta telefon unutuldu. Telefon benim zaten. Aracın şurasında arıza vardı onunla uğraşıyordum. Koltuğa koymuştum koltuğun üzerinden çalmışlar. Çalan kişi de yolcuymuş. Yapılan terbiyesizliği kınıyoruz. Yapan arkadaş hakkında polise zaten bilgiler verildi” dedi.
Minibüste yolculuk yapan şahsın koltukta unutulan telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüse binen şahıs koltukta unutulan cep telefonunu fark ediyor ve koltuğa oturuyor. Ardından cep telefonunu çalıyor.