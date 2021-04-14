(Özel) Minibüs şoförü, kaza yaptığı kamyonetin sürücüsüne saldırdı

Esenyurt’ta bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonrası minibüs şoförü ve arkadaşı, kamyonet sürücüsüne ‘ne acelen var?’ diyerek tekme tokat daldı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedilirken taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.
“Ne acelen var”Ağız dalaşı sonrasında minibüs sürücüsü, kamyonet sürücüsünün ‘benimde acelem var’ sözüne öfkelendi. Öfkeli sürücü ve arkadaşı ‘ne acelen var’ diyerek tekme tokat kamyonet sürücüsüne vurmaya başladı ve çevreye saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine trafik ekibi gelerek kaza tutanağı düzenledi. Kamyonet ve minibüs sürücüleri ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.