(Özel) Miras davaları devam eden Tatlıcı ailesinden yeniden ’koruma kararı’ başvurusu

Merhum iş adamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı, aralarında miras davası devam eden merhumun ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı ve Murat Yüce ile ilgili verilen koruma kararının uzatılmasını talep etti. Mahkeme, koruma kararının 2 ay boyunca uzatılmasına hükmetti.

Merhum iş adamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı, merhumun ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı ve haklarında asılsız iddialarda bulunduğunu iddia ettikleri Murat Yüce hakkında koruma kararı talebiyle İstanbul Aile Mahkemesine başvurmuştu. Nurten ile Uğur Tatlıcı’nın avukatları aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, can güvenliklerinin olmadığı belirtilerek koruma talebinde bulunmuşlardı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Mehmet Tatlıcı ve Murat Yüce’ye karşı koruma kararı vermişti.

“Müvekkillerimiz can güvenliklerinden endişe etmekte”

Nurten ile Uğur Tatlıcı’nın avukatları, koruma kararının bitmesine sayılı günler kala, tedbirin 6 ay süreyle uzaması talebiyle yeniden mahkeme başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Miras davaları devam ettiği müddetçe bu tehditlerin devam edeceği açıkça ortadadır. Müvekkillerimiz can güvenliklerinden çok ciddi bir şekilde endişe etmektedir” denildi.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, tedbirin uzatılmasına karar verdi. Mahkeme kararında, mağdurların şiddete uğrama ihtimali nedeniyle kararın 2 ay boyunca uzatılmasına hükmettiğini kaydetti.