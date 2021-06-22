(Özel) Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Küçükçekmece’de, yolda yürüdüğü sırada motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam sırt üstü kaldırımın üstüne, motosiklet ise yola devrildi. Motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansa hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.