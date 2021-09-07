(Özel) Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda uzun bir tekstil kumaşı taşıyan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Özel) Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
banner3909
banner4336

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda uzun bir tekstil kumaşı taşıyan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletine koyduğu uzun tekstil kumaşıyla seyahat eden şahsın trafiği ve arkasından gelen araçları tehlikeye attığı yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, motosikletine koyduğu uzun tekstil kumaşıyla yolculuk yapan şahıs ve onu sollamaya çalışan aracın trafikte seyretmeleri yer alıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
  1. MAGAZİN

banner4391

banner4324

banner3841