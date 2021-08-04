(ÖZEL) Mutfakta kilitli kalan 2 çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu

Sultangazi’de 2 çocuk mutfakta oyun oynarken, kapıyı üzerilerine kilitlediler. Kapıyı bir türlü açamayan çocuklar ağlamaya başlayınca aile bireyleri dışarıdan müdahale etti. Onlarda kapıyı açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan çocuklardan birinin mutluluktan itfaiye ekiplerine el sallaması ise yüzleri gülümsetti.
"Mutfak penceresi açık olduğu için çocukların cama yönelmelerinden korktuk"Yaşanan olayı anlatan baba Sait Oğhan,"Dışarıdaydım beni aradılar, çocuklar kilitli kaldı diye. Aslında ben çilingir çağıracaktım ama evdekiler itfaiye ekiplerine haber vermişler ve yola çıktıkları için geri çevirmek istemedim. 2 yaşındaki yeğenim ve 6 yaşındaki oğlum mutfak kapısını arkadan kilitlemişler ve tekrar açamayınca içeride mahsur kalıp ağlamaya başlamışlar. İtfaiyeden yardım istedik, sağ olsunlar geldiler aynı zamanda mutfak penceresi açık olduğu için çocukların cama yönelmelerinden korktuk sonra arkadaşlar gelip kurtardılar" dedi.