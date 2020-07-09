Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
(Özel) Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
ESENYURT’TA ÇIKAN BİR KAVGADAKİ YARALILARA MÜDAHALEYE GİDEN AMBULANS, EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREREK KALBİ DURDUĞU İÇİN BABASININ KUCAĞINDA GELEN ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ. ÇOCUĞUN DURUMUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN BABANIN, “LÜTFEN YARDIM EDİN, OĞLUM ÖLÜYOR” FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI.
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