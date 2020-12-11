(Özel) Okey masasında basıldılar ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

Esenyurt’ta bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp düz duvara tırmanırken bazıları ise ceza yememek için polis ekiplerine dil döktü. Şahıslara toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi, iş yeri ise kapatılarak mühürlendi.
Pencereden atlayıp düz duvarı tırmandılarBaskın anında ise akıllara durgunluk veren görüntüler kayıt edildi. Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşların canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencerelerden atlayıp kaçmaya çalıştıklarını gördü. Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı. 2’nci kattaki iş yerinin penceresinden atlayan şahıslar, daha sonra düz duvara tırmanıp ortadan kayboldular. İçeride bulunan şahısların ise maske bile takmadan oyun oynadıkları görüldü. Pencereden kaçamayan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.