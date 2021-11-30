Özel okulun çatı izolasyonu uçtu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtına özel bir okulun izolasyonunu uçurarak paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Özel Gebze İlköğretim okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı okulun çatısındaki izolasyon, etkili olan fırtınayla birlikte uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İzolasyonun düştüğü esnada okulda öğrencilerin bulunmaması ve yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.