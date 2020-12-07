(ÖZEL) Önce anahtarı sonra aracı çaldılar

İstanbul Başakşehir’de petrol istasyonunda sahibinin yıkadığı aracın önce anahtarını, sonra da aracı çaldılar. Çalıntı araçla Esenyurt’ta da hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlar çaldıkları araçla hırsızlık yaptı
Başakşehir’den çaldıkları araçla Esenyurt’ta gelen hırsızlar, aynı günün sabahında bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yeri sahibi sabah gelince hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sırasında aracın Başakşehir’den çalınan araç olduğunu belirledi. Ekipler hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.Öte yandan, hırsızların Başakşehir’den aracı çaldıkları anlar ve daha sonra Esenyurt’ta bir işyerinden gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.