(Özel) Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı

Esenyurt’ta yolda duran araçlara çarpan sürücü, kaza sonrası rapor tutan araç sahiplerine bıçak çekerek ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Dakikalarca polise direndiÇevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine tartışmanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen şahıs, ekiplere direnerek etrafa tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerini dakikalarca uğraştıran şahsın o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.