(Özel) Otobüslerde sosyal mesafesiz balık istifi yolculuk

Otobüslere getirilen ayakta yolcu yasağına rağmen İstanbul’da sabah saatlerinde alışıldık görüntüler yaşandı. Belediye otobüsleri tıklım tıklım dolarken, bir kadın yolcu kapının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yenibosna’da bir İETT otobüs şoförü durakta bekleyen tüm yolcuları araca aldı. Otobüs ağzına kadar dolarken, şoför kapıyı kapattığı sırada bir kadın yolcu, kapının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye aldırış edilmemesi bazı vatandaşlar tarafından tepki toplasa da, kimi vatandaşlar da virüse aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam ediyor.