(Özel) Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada

Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu genç, bu kez Cebeci otobüsünün üstüne çıkarak 12 durak seyretti. O anları kaydeden gencin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtirken, kendi hayatını ve otobüsün sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç o anları sosyal medyadan paylaştı.
Otobüsün üstünde 12 durak yatarak seyrettiKendi hayatını ve otobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, hareket eden otobüsün üstünde 12 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu otobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Mescid-i Selam durağında otobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.