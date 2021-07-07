(Özel) Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi havaya savruldu

Ataşehir’de yolda ilerleyen otomobil aniden durunca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Motosikletteki iki kişi çarpmanın etkisiyle havaya savrularak yere düştü. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Yolda otomobiliyle ilerleyen bir sürücü aniden frene basarak durdu. Arkadan gelen motosiklet sürücüsü ise frene bassa da durmayı başaramadı. Motosiklet, önünde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi havaya savruldu ardından yere düştü. Motosikletten düşenler yerden kalkıp yol kenarına doğru yürürken otomobil sürücüsü de aracını yoldan çekti.

Yolda bir anda duran otomobile arkadan gelen motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.