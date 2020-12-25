(Özel) Oyun masasında basıldı masa altında yakalandı

Esenyurtta bir iş hanının bodrumunda açık kahvehane ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan ve kağıt oyunu oynayan kişilere ceza yağdı. Erkek arkadaşıyla içeride kağıt oynayan kadın ise polisi görünce ofiste masa altına sakladı. Kadını masa altında yakalanması ilginç görüntülere sahne oldu.
Masa altında yakalandıBaskında erkek arkadaşıyla birlikte kağıt oyunu oynayan bir kadın, polisleri fark edip işyerinin ofisinde bulunan bir masa altına saklandı. Kadının kahvehanede olmadığını fark eden ekipler kadını aramaya başladı. Ofise giren polis ve zabıta ekipleri masa altında saklanan kadını görüp bulunduğu yerden çıkartıp para cezası uyguladı. İşlemler sırasında daha öncede kahvehanede basılan bir vatandaşın “ben daha öncede ceza yedim bunu yazmayın” demesi ise pes dedirtti.