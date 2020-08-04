Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye hırsızlık şüphelisi bir kişi pandemi sürecinde ayakkabılarını evinin içine almaktan çekinen vatandaşları kendine hedef seçti. Vatandaşların kapı önüne koyduğu ayakkabıları çalan hırsızlık şüphelisi bu sırada dikkat çekmemek için telefonla konuşur gibi yaptı. Yaşanan hırsızlık anları ise site apartmanı içindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin telefonla konuşur gibi yapıp ayakkabıları tek tek çaldığı ve yanında getirdiği poşete attığı görülüyor.
(Özel) Pandemi korkusuyla kapıya bırakan ayakkabılara hırsız dadandı
BEYLİKDÜZÜ'NDE YENİ TİP KORONA VİRÜS KORKUSU NEDENİYLE VATANDAŞLARIN AYAKKABILARINI KAPI ÖNÜNE BIRAKMASINI FIRSAT BİLEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, TELEFONLA KONUŞUR GİBİ YAPIP AYAKKABILARI ÇALDI. YAŞANAN HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.
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