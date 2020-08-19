İstanbul’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sultanbeyli’de ana yolda genç patenci, kamyonetin arkasından tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anlar ise seyir halinde olan bir başka araçtaki vatandaş tarafından görüntülendi. Gencin kamyonetin arkasına takılarak seyir etmesi yürekleri ağza getirdi.
(Özel) Patenli gencin tehlikeli yolcuğu kamerada
İSTANBUL'DA PATENLİ GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI. ANA YOLDA OTOBÜSÜN ARKASINA TAKILAN PATENCİ, YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.
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