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(Özel) Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi

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Kamyon arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu mutluluğa evet demeye giderken gören çift, gelin arabasından cep telefonuyla görüntüledi.

(Özel) Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gelin arabasındaki çift görüntüledi
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Kamyon arkasına asılarak hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan 2 gencin yolculuğu görenlere pes dedirtti. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu mutluluğa evet demeye giderken gören çift, gelin arabasından cep telefonuyla görüntüledi.

Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde, öğle saatlerinde 2 genç seyir halindeki bir kamyonun arkasına asılarak paten kaydı. Hiçbir güvenlik önlemi almadıkları görülen gençler, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuklarına devam etti. Bir anlık dikkatsizliğin faciaya neden olabileceği korku dolu anlar, bir ömür boyu mutluluğa evet demeye giden çiftin de dikkatini çekti. Gelin arabasındaki damat, yolculuk esnasında önünde seyreden patenli gençleri kameraya aldı.
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