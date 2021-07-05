(Özel) Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı

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Beyoğlu Dolapdere pazarında iki gruptaki kadınlar henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavga kameralara yansırken, erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti.

(Özel) Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı
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Beyoğlu Dolapdere pazarında iki gruptaki kadınlar henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavga kameralara yansırken, erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti.

Dolapdere pazarında dün meydana gelen olayda, iki ayrı gruptaki kadınlar alışveriş yapmak için pazara geldi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda iki taraftaki kadınlar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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