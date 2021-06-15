(Özel) Pendik’te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar

banner4243

Pendik’te bir mobilya atölyesine giren yılan atölyede büyük paniğe neden oldu. Yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

(Özel) Pendik’te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar
banner3909

Pendik’te bir mobilya atölyesine giren yılan atölyede büyük paniğe neden oldu. Yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesine giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle atölyeye gelen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için uzun uğraşlar verdi. Atölye içinde saklanan yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Atölyede çalışan Eray Pay, "Biz yemek yiyorduk. İlk önce kablo zannettik. Hareket edince fark ettik. Yanına gittik. Bizi görünce kaçtı. İtfaiyeyi çağırdık. Yılanı bulamıyoruz. Süt koyacağız, ateş yaktık. Altlara duman verdik, ateş verdik. Şimdi kimse yukarı çıkamıyor. Herkes korkuyor” dedi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Evdeki gönüllü eğitmenler için veli kitapları...
Evdeki gönüllü eğitmenler için veli kitapları...
  1. EĞİTİM

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841