(Özel) Pendik’te bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Pendik’te iki otomobilin birbirine girdiği kazada sürücülerden biri ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazaya karışan diğer sürücü ise çevredekilerin iddiası üzerine kazanın ardından olay yerinden kaçtı.Kazaya tanık olan Erdinç Topçu, “Araç oradan geldi, kaldırıma çıktı. Bu da buradan gidiyordu, göbekten vurdu, bunu bu tarafa attı. Yaralı, bir bunda var, onda yaralı yok. Bir tane bunda var. Ağırmış durumu. Yani görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İnsanlara bir şey olmasın yeter ki” dedi.