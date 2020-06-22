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(Özel) Pendik’te büfeden cips ve dondurma çalındığı anlar kamerada

PENDİK’TE BİR BÜFEYE MÜŞTERİ GİBİ GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ, GÜPEGÜNDÜZ STANT ÜZERİNDE BULUNAN CİPSLERİ VE DONDURMAYI ÇALDI. HIRSIZIN ELİNDEKİ ÜRÜNLERLE KAÇTIĞI GÖRÜLÜRKEN, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

(Özel) Pendik’te büfeden cips ve dondurma çalındığı anlar kamerada

Pendik’te bir büfeye müşteri gibi gelen kimliği belirsiz kişi, güpegündüz stant üzerinde bulunan cipsleri ve dondurmayı çaldı. Hırsızın elindeki ürünlerle kaçtığı görülürken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Pendik’te Çamçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir büfenin önünde bulunan stant üzerindeki paket cipslerden ve dondurma dolabından dondurma çalmak için 20 yaşlarındaki bir genç, müşteri gibi büfenin önüne geldi. Dükkan önündeki cipsleri aldıktan sonra dondurma dolabından dondurma alan şahıs, bir süre büfeye giriyor gibi yaptı, ardından koşarak hızla kaçtı.

Çalmak yerine gelip istese zaten yardımcı olurduk diye ifade eden Büfe işletmecisi Oğuz Aydın, “Ben içeride müşteriler ile ilgilenirken şahıs geldi. Büfe önünden cipsileri ve dondurmaları aldıktan sonra kaçarak gitti. Maddi değeri yüksek bir şey değil, ayağımdan rahatsız olduğum için peşinden koşamadım. Çalmak yerine gelip istese neden vermeyelim. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmak görevimiz“ diye konuştu.

Şahsın, büfe önündeki cips ve dondurmaları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs büfenin önüne geliyor. Raftaki cipsleri ve dolaptaki dondurmaları alıyor ardında kaçıyor.

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