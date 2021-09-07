(Özel) Pendik’te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı

Pendik’te bir inşaatın çatısına çıkan genç, öğrenci geçişlerinin yoğun olduğu yola tuğla fırlatmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonrası şahıs çatıdan indirilirken, yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnşaat alanına yakın noktada bulunan bir okula gelen öğrenciler ise polis ekipleri tarafından yolun karşısına geçmeleri önlenerek şahsın fırlattığı tuğlalardan korundu. Polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabaları sonrası şahıs aşağıya indirildi.
Öte yandan yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.