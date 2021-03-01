(Özel)- Pendik’te çekçekçilerin soba hırsızlığı kamerada

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasında bir işyerine ait yüzlerce kilo ağırlığındaki soba iki çekçekçi tarafından dakikalar içerisinde çalındı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
“5 kişi zor kaldırdığımız sobayı 2 kişi çaldı”Yaşanan olay sonrası konuşan işyeri sahibi Abdullah Güneyli, Hafta sonu yasak olması nedeniyle işyerimizi erken bir saatte kapattık. İşyerinde bulunan bekçinin namaz kılmak için dükkanın önünden ayrılmasını fırsat bilen iki kişi bizim 5 kişi zor kaldırdığımız sobayı çekçek arabasına koyup götürmüş. Soba maddi değeri açısından önemli fiyata sahipti. Tabi yaşanan hırsızlık olayında bizim de suçumuz vardı. Dışarıda soba bırakırsanız adamlar da alır, götürür. Şu anda çalınan sobanın maddi değeri 6 bin 500 civarında olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.