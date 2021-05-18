(Özel) Pendik’te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti

Pendik’te bir genç inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. İntihar girişimini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerin ve çevredekilerin ikna çabalarıyla şahıs, intihardan vazgeçirildi.
İkna eden kadınla konuşmak istediİnşaat halindeki 6 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek isteyen genç, çevre sakinlerinin ve polis ekiplerinin uzun ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçirildi. İkna çabalarını sonuçsuz bırakmayarak canına kıymaktan vazgeçen şahıs, polis ekiplerine onunla konuşup ikna etmeye çalışan kadın vatandaşla konuşmak istediğini belirtti. İntihar etmekten vazgeçiren kadınla görüşen şahıs, bir süre konuştuktan sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.