(ÖZEL) Pendik’te oto yedek parça atölyesinde yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Pendik’te bulunan oto yedek parça atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu yoğun dumana maruz kalan 5 işçi dumandan etkilendi. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki ambulansla işçiler hastaneye kaldırıldı.
5 kişi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı
Ekipler, fabrikada bulunan işçileri tahliye ederken iş yerinde bulunan 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi.Yangını söndürerek kontrol altına alan ekipler, fabrikada bir süre duman tahliye çalışması yaptı. Yangın nedeniyle atölyede ufak çaplı hasar oluştu.