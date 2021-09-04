(Özel) Pendik’te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi

Pendik’te bunalıma giren 50 yaşındaki şahıs, Aydos ormanının kenarındaki yolda park ettiği otomobilin içinde tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O.T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, aile içi sorunları yüzünden bunalıma giren 50 yaşındaki O.T. Aydos ormanının kenarındaki bulvara park ettiği 34 CDY 673 plakalı otomobilinin içerisinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan O.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.