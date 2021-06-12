(ÖZEL) Pendik’te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü

Pendik Kavaklı mahallesinde 4 katlı binanın bodrum katında Seramik atölyesi olarak üretim yapan iş yerinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.Görgü tanığı Dursun Özen ," Seramik atölyesi burası fırın kısmında yangın çıkmış. Kolilere sıçramış yanıyor şimdi. içerde kimse yok. Mahsur kalan yaralanan, ölen olmadı" dedi