(Özel)- Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasını unutturan asker konvoyu eğlencesi

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde kuralları hiçe sayarak çok sayıda aracın katıldığı asker konvoyu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Özel)- Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasını unutturan asker konvoyu eğlencesi
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Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde kuralları hiçe sayarak çok sayıda aracın katıldığı asker konvoyu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan kademeli normalleşme süreci ile birlikte saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Pendik Kurtköy’de ise sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerde bir araya gelen çok sayıda vatandaş araçlarıyla birlikte asker eğlencesi düzenledi. Cadde üzerinde araçlarıyla konvoya katılan sürücülerin, kornalara basarak dakikalarca süren eğlencesi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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