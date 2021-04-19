(Özel) Pendik’te ‘yan baktın’ kavgasında pompalı dehşeti: 2 yaralı

Pendik’te ‘yan bakma’ nedeniyle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle karşı taraftan 2 kişiyi yaralayan şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Mahalle sakini Cumhur Karakoç, “Sokak üzerinde arkadaşlar ile sohbet ederek bekliyorduk. Aracın önünde olan 4 kişi vardı, onlara sıkmışlar. Bazıları kaçtı, pompasıyla dehşet saçanlarda otomobille kaçmış. Ben bir el duyabildim. Otomobille kaçmışlar” diye konuştu.Öte yandan polis ekipleri, pompalı tüfekli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.