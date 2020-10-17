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(Özel) Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşları taşladı

ESENYURT’TA TEKSTİL MALZEMESİ YÜKLÜ KAMYONDAN 26 KUTU MALZEME ÇALAN HIRSIZLAR KENDİSİNİ UYARAN VATANDAŞLARA TAŞ ATIP KAÇTI. HIRSIZLARIN O ANLARI CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

(Özel) Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşları taşladı

Esenyurt’ta tekstil malzemesi yüklü kamyondan 26 kutu malzeme çalan hırsızlar kendisini uyaran vatandaşlara taş atıp kaçtı. Hırsızların o anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi’nde yaşandı. Plakasız bir araçla gelen maskeli hırsızlık şüphelileri içerisinde yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonetin kilidini kırdı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlık şüphelileri bir süre sonra iş yerinden kendisini uyaranlara taş fırlattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülere, maskeli hırsızlardan birisinin kaçarken

Olayın mağdurlarından Sezgin Gelgeç sabah saatlerinde olayın olduğunu ifade ederek, “Kırıkkale’den geldi aracımız irsaliye alacaktık. Arabayı patlatmışlar 15-20 dakika arasında. Tekstil kolileri vardı, içinde giysiler vardı. Hırsızlar vatandaşlara taş atıyor arkadaşlara görüntülemişler” diye konuştu.

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