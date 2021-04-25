(Özel) Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeriye baktı ardından da baskın düzenledi. Baskın anları İHA kameralarına yansırken, içerideki 20 kişiye 69 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.
Polis önce tırmandı sonra baskın yaptıBunun üzerine polis ekipleri, kapısı kilitli olan kıraathaneye tırmanarak penceresinden içeriye baktı. İçeride çok sayıda kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit eden Beyoğlu polisi, bunun üzerine kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran şahısların kimliklerini alan polis ekipleri, içeride hem yasağı delen hem de tedbirleri hiçe sayan 20 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 69 bin 380 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın anları ise İHA kameralarına yansıdı.