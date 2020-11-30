(Özel)Polis uygulamasını gördü, son sürat geri geri kaçtı

Zeytinburnu’nda, bir otomobilin sürücüsü polis uygulamasını gördükten sonra son sürat geri geri kaçmaya başladı. Sürücünün otomobiliyle geri geri kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Aracın herhangi bir yere çarpmaması ise faciayı önledi.
Konu hakkında konuşan cadde üzerindeki esnaf Ramazan Turan, “Bizim ilerideki camide sürekli uygulama oluyor. Uygulama olması hem bizim yönden hem de vatandaşlar yönünden daha iyi oluyor. Araç uygulamayı görünce ‘arkadaşın’ herhalde bir sıkıntısı olduğu için, tersten geri kaçıyor. Burası terse kapalı, ileride ışık var. Oradan dönüş yapmadı, polis ekipleri olduğu için buradan kaçtı” diye konuştu.Bölgede ikamet eden kazasız kul olmaz ekibinden Zahrettin Çelik ise, "Araç uygulama noktasına gelirken bir anda hızla geri geri kaçtı" dedi.