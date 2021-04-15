(Özel) Polisten örnek davranış

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sipariş yetiştirmek üzere seyreden motosikletli kurye, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yere savruldu. Yaralanan sürücüyü gören Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar önce polis yağmurluğu sererek ardından da başında şemsiye açarak bekledi. Polisinin örnek davranışı kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş yetiştirmek üzere 34 SG 5696 plakalı motosikletle seyreden Burhan Arslan bulvar üzerinde seyretmeye başladı. Sürücü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden geçtiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, gidon hakimiyetini kaybetti.

Türk polisinden insanlık örneği

Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu Arslan yere savrularak yaralandı. Kuryenin kaza yaptığı gören Beyoğlu polisi ise koşarak yanına geldi. Bir yandan sağlık ekiplerine ihbarda bulunan polis ekipleri diğer yandan da yaralıyla ilgilendi. Yağmurun hızlanması üzerine memurlardan birisi polis yağmurluğunu yaralının üstüne örterken diğer memur ise şemsiye açarak yaralıyı ıslanmaktan korudu. Polis ekiplerinin bu hamlesi büyük takdir topladı.

Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı

Öte yandan bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sedyeye konulan yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili ise polis ekipleri çalışma başlattı.