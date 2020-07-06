(ÖZEL) Sahtekar dilencinin oyunun zabıta bozdu

Beyoğlu’nda koluna sardığı bezle kolunun yanık olduğunu söyleyerek vatandaşların duygusunu sömüren dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu. Zabıtayı da kandırmaya çalışana dilenci gazetecinin, ‘Sakat mısın?’ sorusuna ise ‘Sakat değilim’ diye cevap vermesi pes dedirtti.
Beyoğlu’nda çalışan bir kişi ise şahsın 1 senedir orada olduğunu ve bu şekilde dilendiğini söyledi. Kimliği belirsiz dilenci zabıta ekipleri tarafından alınarak Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahsa kabahatler kanunu gereği işlem yapılarak 187 lira para cezası kesildi. Sahtekar dilenci yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.