(Özel) Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı

İstinye’de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Tinerle arkadaşını ateşe verdi
D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.