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(ÖZEL) Sallanmak isteyen çocuklara vinç ile salıncak yaptı

Arnavutköy’de ailesi ile pikniğe giden bir vinç operatörü sallanmak isteyen çocuklarına, vinç kurarak salıncak yaptı. Çocuklarına salıncak yapan operatörün sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu.

(ÖZEL) Sallanmak isteyen çocuklara vinç ile salıncak yaptı

Arnavutköy’de ailesi ile pikniğe giden bir vinç operatörü sallanmak isteyen çocuklarına, vinç kurarak salıncak yaptı. Çocuklarına salıncak yapan operatörün sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu.

Arnavutköy’de ailesi ile birlikte pikniğe giden bir vinç operatörü, piknikte canı sıkılan ve sallanmak isteyen çocukları için boş araziye vinç kurarak salıncak yaptı. Vinç operatörü, çocuklarının keyifli salıncak mecerasını sosyal medyadan da paylaştı.

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