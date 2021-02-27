(Özel) Sancaktepe’de 13 yaşındaki çocuk intihar etti, geriye veda mektubu bıraktı

Sancaktepe’de 13 yaşındaki erkek çocuğu geride veda notu bırakarak intihar etti. O esnada işyerinde olan küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

Olay, Sancaktepe’de 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.T isimli 13 yaşındaki erkek çocuğu aile içi yaşanan problemler nedeniyle anne ve babasının işte olduğu esnada iple kendini asarak intihar etti. B.T’nin o esnada isyerinde olan annesi oğlunu telefonla arayıp ulaşamayınca aynı binada yaşayan akrabalarından evlerini kontrol etmesini istedi. Ailenin üst katında yaşayan akrabalarından bir şahıs evde yalnız kalan B.T’yi kontrol etmek için geldiğinde ise küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Akrabalarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.T’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Acı haberi duyan çevredeki komşular ise sokağa döküldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geriye veda mektubu bıraktı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı aramalar esnasında ise küçük çocuğun yazmış olduğu bir veda mektubu bulundu. Küçük çocuktan geriye kalan veda mektubunda ise ’Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok’ sözlerinin yer aldığı öğrenildi.