(Özel) Sancaktepe’de bir kişiyi güpegündüz darp ederek böyle kaçırdılar

İstanbul Sancaktepe’de geçtiğimiz gün öğle saatlerinde minibüs tipi ticari araç ile gelen 3 şahıs kahvehanede oturan bir kişiyi kaçırdı. Sokaktan geçen vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi. Öte yandan, adam kaçıran 3 şahsın, kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları iddia edildi. Güpegündüz bir kişinin darp edilme ve kaçırılma anı kameralara yansıdı.
Öte yandan, güpegündüz minibüsle adam kaçıran şahısların, kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları ve kaçırılan kişinin birkaç gündür kayıp olduğu iddia edildi. Kaçırılan vatandaşın yardım çığlıklarını ise olay yerindeki vatandaşlar telefonları ile kayıt aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.