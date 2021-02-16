(Özel) Sancaktepe’de İETT otobüsü mahsur kaldı: Vatandaş canlı yayın yaptı

Sancaktepe’de İETT otobüsü, iddiaya göre güzergahını değiştirmesi sonucu kara saplanarak mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular evlerine yürüyerek gitmeye çalıştı. Mahalleli mahsur kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalışırken, vatandaşların bazıları sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.
Güzergah dışına nasıl çıktı, bilmiyoruzMahalle sakini Uğur Uslu, “ Şu an sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyorum. Otobüs kaldı burada, çıkamıyor. Her kar yağışında bu eziyeti çekiyoruz. Tuzlama yok, bakım yok. Güzergah aşağıdan Caminin olduğu noktadan getirmesine rağmen güzergah dışına çıkarak bu yola girmiş. Bu yola nasıl çıktı, neden çıktı bilmiyoruz. Şu an canlı yayında yorum yapan olmadı, bakalım nasıl kurtaracaklar bilmiyoruz” diye konuştu.